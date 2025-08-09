Malatya'da Kadın, Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Malatya'da Kadın, Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
Malatya'nın İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, 44 LH 811 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnönü Caddesi Sümer Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi yönünde seyir halinde olan 44 LH 811 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

