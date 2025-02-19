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Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 78 Litre Sahte Alkol ve 19 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 78 Litre Sahte Alkol ve 19 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Malatya'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda 78 litre sahte alkol ve 19 bin 376 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlar sırasında 2 ruhsatsız tabanca ve kaçak cep telefonları da bulundu. 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da polis tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda 78 litre sahte alkol, 19 bin 376 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen 3 ayrı operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca,19 bin 376 adet sentetik ecza maddesi, 78 litre el yapımı sahte alkollü içki, 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 22 adet gümrük kaçağı şarj adaptörü, 68 adet gümrük kaçağı şarj kablosu ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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