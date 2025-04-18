Malatya'da Kaçak Alkol Operasyonu: 60 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Malatya'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 60 litre etil alkol ele geçirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, 60 litre etil alkol, bin 633 adet muhtelif emtia, 2 adet elektronik sigara dolum makinesi, 28 bin 800 adet makaron, 30 kilogram tütün ele geçirildi.

Olayda 4 zanlıya 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA