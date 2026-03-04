Haberler

Malatya'da silah ve uyuşturucu operasyonu

Malatya'da silah ve uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kırsal operasyonlarda uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirildi. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya'da jandarma ekiplerince kırsal bölgelerde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal alanlarda yürütülen çalışmalar kapsamında 768 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 758 adet 9 milimetre çapında fişek, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 43 adet av tüfeği fişeği, 43 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet kurusıkı tabanca, 30 adet kurusıkı tabanca fişeği ile 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 22 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli Atıcılarımız İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, Avrupa şampiyonu

Dünya yine onu konuşuyor
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti

Bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
Dubai'de lüks otellerin gecelik fiyatı dibe vurdu

Savaş tarifesi! Dubai'de 400 euroluk odaların yeni fiyatına bakın
Milli Atıcılarımız İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, Avrupa şampiyonu

Dünya yine onu konuşuyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz

2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
'Suçsuz günahsız' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı

"Suçsuz günahsız" diyorduk foyası ortaya çıktı