Malatya'da silah ve uyuşturucu operasyonu

Malatya'da jandarma ekiplerince kırsal bölgelerde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal alanlarda yürütülen çalışmalar kapsamında 768 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 758 adet 9 milimetre çapında fişek, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 43 adet av tüfeği fişeği, 43 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet kurusıkı tabanca, 30 adet kurusıkı tabanca fişeği ile 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 22 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı