Malatya'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Hap ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda captagon uyuşturucu hap ile metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda captagon uyuşturucu hap ile metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonrası Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir adrese baksın düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 611 adet captagon uyarıcı hap ile 17,27 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - MALATYA