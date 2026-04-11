Doğanşehir'de silah operasyonu: 3 gözaltı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğanşehir ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, 50 adet 9 mm fişek, 23 adet 7.65 mm fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği, 20 adet makineli tüfek fişeği, 3 av tüfeği şarjörü ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı