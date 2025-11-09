Malatya'da Jandarma Operasyonu: 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Malatya'nın Arapgir ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda 3 kilo 348 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Arapgir ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 kilo 348 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Arapgir ilçesinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 3 kilo 348 gram kubar esrar ele geçirildi. 1 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa