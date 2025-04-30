Malatya'da İşyeri Çatısında Yangın Çıktı

Malatya'da bir işyerinin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesi İstasyon caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde faaliyet gösterin bir işletmenin çatı kısmında dumanların çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralananın olmadığı olayla maddi hasar meydana geldi. - MALATYA