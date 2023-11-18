Malatya'da iş yerinde çalışanı pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan kişi gözaltına alındı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir iş yerinde çalışanı olan bir kişi, tartışma sonucu arkadaşını pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Malatya'da bir kişi, iş yerinde çalışanı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak ağır yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emeksiz Caddesi girişinde kot pantolonu satışı yapan bir işyeri çalışanı A.C. (27) ile görüşmeye gelen arkadaşı Y.B. arasında henüz bilenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası olay yerinde ayrılan Y.B. daha sonra yanına pompalı tüfek alarak geldiği iş yerinde A.C'ye. ateş açtı. Açılan ateş sonucu genç, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı A.C. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren A.C.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın zanlısı gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA