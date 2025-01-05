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Malatya'da İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı

Malatya'da İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaatta çalışan 24 yaşındaki kalıp ustası, ayağının kayması sonucu 15 metre yükseklikten düştü ve yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da çalıştığı inşaatta düşen işçi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ulama Sokak'ta bir inşaatta çalışan kalıp ustası N.S. (24) ayağının kayması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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