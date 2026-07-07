Malatya'da kazı sırasında temelinde göçük meydana gelen apartman boşaltıldı

Malatya'da bir inşaatta yürütülen temel kazısı sırasında bitişiğindeki apartmanın temelinde göçük meydana gelmesi üzerine bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyin Bey Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatta sürdürülen temel kazısı sırasında çevrede bulunan apartmanın temelinde göçük oluştu. Durumun fark edilmesi üzerine çalışmalar durdurulurken ihbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve ilgili kurum ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemenin ardından apartman güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, binanın bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, çevrede yaşayan vatandaşlar da tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Apartmanın durumu ile ilgili nihai kararın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılacak teknik incelemenin ardından verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı