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Malatya'da ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hastanede öldü, 3 kişi yaralandı

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Malatya'da ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hastanede öldü, 3 kişi yaralandı
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Malatya-Elazığ kara yolu Sincik yol ayrımında üç aracın karıştığı trafik kazasında ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Sincik yol ayrımı Fırıncılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mikail Akkuş (37) yönetimindeki 44 AEE 258 plakalı otomobil ile E.G. idaresindeki 44 PV 080 otomobil ve E.G.'in kullandığı 44 AHK 965 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mikail Akkuş'un kullandığı otomobil ikiye bölündü. Kazada sürücü Mikail Akkuş ile H.A., B.M.A. ve F.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mikail Akkuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akkuş'un cenazesi, hastanedeki işlemlerinin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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