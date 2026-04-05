Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Şehir Mezarlığı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. idaresindeki 44 NV 699 plakalı otomobil ile S.G. yönetimindeki 44 ES 0044 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, A.Ç., M.Y.Ç. ve B.G. yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

