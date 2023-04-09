Malatya'da iki minibüs çarpıştı: 1 yaralı
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Malatya'da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Malatya'da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, 16.30 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Yimpaş kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. Y. yönetimindeki 44 LV 552 plaka Ford marka minibüs ile N. D. idaresindeki 44 M 0160 plakalı yolcu minibüsü kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada N.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa