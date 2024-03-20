Üye Girişi
Haberler

Malatya'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Hüseyin D. idaresindeki 44 FD 765 plakalı hafif ticari araç sürücüsü sola dönüş yapmak istediği sırada aynı istikamette arkasından gelen Şahin I. idaresindeki 44 HR 328 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada yolcu olarak bulunan Abuzer İ. yaralandı. Yaralı ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Doğanşehir devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğanşehir Malatya Malatya Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title