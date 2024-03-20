Malatya'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Hüseyin D. idaresindeki 44 FD 765 plakalı hafif ticari araç sürücüsü sola dönüş yapmak istediği sırada aynı istikamette arkasından gelen Şahin I. idaresindeki 44 HR 328 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada yolcu olarak bulunan Abuzer İ. yaralandı. Yaralı ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Doğanşehir devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA