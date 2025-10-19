Haberler

Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İlk kaza Erkenek Tüneli'nde motosikletle, ikinci kaza ise Doğanşehir ilçesindeki bir kavşakta otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli'nde meydana gelen ilk kazada, Adıyaman istikametine seyir halinde olan A.Ö. (31) idaresindeki 79 ABS 819 plakalı motosiklet, tünel içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak sürüklendi. Kazada sürücü yaralandı.

Doğanşehir ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında ise N.A. (51) idaresindeki 44 AFR 303 plakalı otomobil, kavşağa girmek istediği sırada Adıyaman istikametine seyreden Z.A. (46) yönetimindeki 34 BR 1938 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada N.A. (51) ve A.N.A. (14) yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500

