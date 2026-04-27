Malatya'da iki ayrı kaza: 3 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Doğanşehir ilçesi Güzelköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malatya yönüne seyreden M.S.S. (29) idaresindeki 61 FP 392 plakalı araç, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan K.Y.A. yaralandı.

İkinci kaza ise Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Adıyaman istikametine seyir eden S.Ö. (77) idaresindeki 44 FA 804 plakalı traktör, aynı yönde ilerleyen E.O. (39) yönetimindeki 12 ZZ 140 plakalı çekici ile çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan traktör yaklaşık 2 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı düşerken, S.Ö. yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı her iki kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı