Malatya'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı - Haberler

Malatya'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, 22.20 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Bahçeli Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.N. idaresindeki 44 ACS 063 plakalı araç ile M.Ç. yönetimindeki 23 DM 256 plakalı araç Boran yolu üzerinde çarpıştı. Kazada A.N.,M.O.,M.Ç.,A.Ç. ve F.C. yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Malatya 3. Sayfa Haberler

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