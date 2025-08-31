Malatya'da Husumetli Aileler Arasında Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Battalgazi ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi silah ve bıçakla yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet bulunan S.K., M.T., M.D., H.M.U. ile A.B. ve M.Y.B. aynı bölgede karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K., A.B. ve M.Y.B., açılan ateş ve bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olaya karışan zanlıların suç aletleri ile birlikte gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

MALATYA
