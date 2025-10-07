Malatya'da Hafriyat Kamyonları ve Beton Mikserlerine Denetim Devam Ediyor

Malatya'da, şehir içi ve şehirlerarası güzergahlarda seyreden hafriyat kamyonları ve beton mikserlerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası yoğunlaşan inşaat faaliyetleri nedeniyle trafikte güvenlik bilincinin artırılmasına özel önem verdiklerini belirterek "Şehir içi ve şehirlerarası güzergahlarda seyreden hafriyat kamyonlarına ve beton mikserlerine yönelik kapsamlı denetimlerde trafik bilincini arttırmak, can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik güvenliğini korumak amaçlanmakta, denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" dedi. - MALATYA