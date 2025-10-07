Haberler

Malatya'da Hafriyat Kamyonları ve Beton Mikserlerine Denetim Devam Ediyor

Güncelleme:
Malatya'da 6 Şubat depremleri sonrası inşaat faaliyetleri hızlanırken, hafriyat kamyonları ve beton mikserleri üzerinde denetimler aralıksız sürdürülüyor. Vali Seddar Yavuz, trafik güvenliğini artırmak için bu denetimlerin önemine dikkat çekti.

Malatya'da, şehir içi ve şehirlerarası güzergahlarda seyreden hafriyat kamyonları ve beton mikserlerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

6 Şubat depremleri sonrasında yeniden inşa çalışmalarının hızla sürdüğü Malatya'da, şehir içi ve şehirlerarası güzergahlarda seyreden hafriyat kamyonları ve beton mikserlerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası yoğunlaşan inşaat faaliyetleri nedeniyle trafikte güvenlik bilincinin artırılmasına özel önem verdiklerini belirterek "Şehir içi ve şehirlerarası güzergahlarda seyreden hafriyat kamyonlarına ve beton mikserlerine yönelik kapsamlı denetimlerde trafik bilincini arttırmak, can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik güvenliğini korumak amaçlanmakta, denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
