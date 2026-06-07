Malatya'da kontrolden çıkan araç devrildi: 2 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Kapıkaya mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 22 AV 939 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, UMKE ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı