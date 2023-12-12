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Malatya'da Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

12 Aralık 2023 08:43 Güncelleme: 08:45 Abone Ol

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole uçtu ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.