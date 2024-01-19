Malatya'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonları Ele Geçirildi

Malatya'da polis tarafından yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlıya işlem yapıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kaçak cep telefonu ile cep telefonu aksesuarı getirileceği bilgisi üzerine kent merkezinde faaliyet gösteren iki ayrı işyerine operasyon düzenledi. Ekipler, N.K.'ya ait araç ile H.A. ve F.A.'nın işyerlerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 110 adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu, 14 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 34 adet kablosuz kulaklık, 4 adet kablosuz telefon mikrofonu, 4 adet akıllı saat ele geçirildi.

Olayla ilgili zanlılara 5607 SKM'den işlem yapıldığı bildirildi. - MALATYA