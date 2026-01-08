Malatya'da maddi hasarlı kaza sonrası genç darp edildi iddiası

Malatya'da maddi hasarlı bir trafik kazasına karışan 19 yaşındaki bir genç kazaya karıştığı esnaf tarafından işyerine götürülerek darp edildiğini iddia etti.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Özsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, teknik servis çalışanı Miraç Özbay (19) sabah saatlerinde aracını tamir ettirmek için sanayi sitesine gittiği sırada maddi hasarlı kaza yaptı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma yaşanırken Özbay hatalı olduğunu belirterek, karşı tarafın aracını yaptırmayı teklif etti. Özbay'ın bu teklifine sıcak bakmayan karşı taraf aracın kendi belirledikleri kaportacıda yapılmasını isteyerek Özbay'dan 5 bin lira talep etti. Olayda mağdur edildiğini kaydeden Miraç Özbay "Hatalı olduğumu kabul ettim ve aracı yaptırmayı teklif ettim ancak benden 5 bin lira istediler. Para veremeyeceğimi belirtince de tehdit edildim. İşyerine götürüldüğümde ise kapı kapatılarak para istendi kabul etmeyince birden fazla kişi tarafından darp edildim" dedi.

Olayla ilgili konuşan teknik servis ustası Aslı Badem Çala ise "Personelim kazayı yasal yollarla çözmek istedi. Ancak darp edildi. Bu olay bir trafik magandalığıdır. Yetkililerden konunun takipçisi olmalarını istiyoruz" diye konuştu

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - MALATYA