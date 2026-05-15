Malatya'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Malatya'da "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, fuhuş suçlarına karıştığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 2 iş yeri ile 3 ikamette arama yapıldı. Aramalarda 10 cep telefonu, 2 kamera kayıt cihazı ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Çalışmalarda ayrıca 10 mağdur kadın tespit edildi. Öte yandan il genelinde faaliyet gösteren 8 masaj salonuna yönelik eş zamanlı denetim yapıldı. Denetimlerde söz konusu iş yerleri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

