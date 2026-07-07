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Malatya'da FETÖ hükümlüsü 3 şüpheli yakalandı

Malatya'da FETÖ hükümlüsü 3 şüpheli yakalandı
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Malatya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.F.Ç. ile 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.K. ve H.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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