Malatya'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Otomobillerin çarpıştığı kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında Malatya-Ankara kara yolu Akçadağ - Tigem mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyreden M.Y. (64) idaresindeki 06 VM 371 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Gölpınar istikametinden gelerek yola girmeye çalışan A.C. (25) yönetimindeki 44 ADS 240 plakalı Peugeot marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Gülten Gülbaş olay yerinde hayatını kaybetti, M.Ç., A.C., Y.P.G. ve E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere, hayatını kaybeden Gülten Gülbaş'ın cenazesi ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

