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Malatya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 13 Yaralı

Malatya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 13 Yaralı
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Malatya-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kaza anının kameraları görüntülendi.

Malatya'da otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

12 Eylül Perşembe günü sabaha karşı Malatya- Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) kavşağında meydana gelen kazada, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kargo firmasında çalışan işçileri taşıyan Cumali Ekici idaresindeki 44 S 5021 plakalı servis aracı ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 ER 536 plakalı Fiat marka otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışman şiddeti ile otomobil kaldırıma savrulurken, servis aracı ise yan yatarak devrildi.

Servis araç sürücüsü Cumali Ekici'nin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı kaza anbean kameralara yansıdı - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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