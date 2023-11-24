Malatya'da bir evin tadilatı sırasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İşçilere ateş açan şahıs, 2 kişiyi yaraladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Evinin tadilatını yapan işçilere kurşun yağdırdı: 1'i ağır 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da evinde tadilat yaptıran bir şahıs ile işçiler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesine İzzetiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Atmalı sokakta ikamet eden M.K. ile evinin dış cephesinde çalışma yapmak için anlaştığı işçiler İ.S. ve C.G. arasında ücret konusu nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü olayda M.K. tabanca ile İ.S. ve C.G.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden işçiler yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Battalgazi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 6 adet boş kovan bulurken, zanlı M.K. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.