Malatya'da evinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arif Nihat Asya Sokak'ta ikamet eden 24 yaşındaki E.M. henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan kadın, özel bir araçla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, E.M.'nin polise verdiği ilk ifadesinde saldırganları tanımadığını söylediği belirtildi.

E.M.'nin söz konusu adrese yaklaşık bir buçuk ay önce taşındığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

