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Malatya'da evde termosifon patlaması: 1 kişi yaralandı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evde termosifonun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evde termosifonun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pehlivan Ömer Sokak'ta ikamet eden S.Ö.' nün (40) kullandığı termosifon bilinmeyen bir nedenle aniden patladı. Patlama sonucu S.Ö. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yüzünde yanıklar oluşan S.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Turgut Özal Malatya Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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