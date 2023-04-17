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Malatya'da ev ve çadır yangını

Malatya'da ev ve çadır yangını

3. Sayfa Haberleri

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evde ve çadırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evde ve çadırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi Işıl Sokak'taki bir ikamet ile Tecde Mahallesi Sırça Sokak'taki bir çadırda yangın çıktı. Yangınlar ihbar üzerine olay yerlerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt İtfaiye Malatya 3. Sayfa Haberler

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