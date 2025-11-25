Malatya'da Eşini Öldürmekle Suçlanan Alican Kızılay'ın Duruşması Başladı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde geçtiğimiz nisan ayında 34 haftalık hamile eşi Beste Kızılay'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Alican Kızılay ile aile bireyleri hakkında açılan davanın ilk duruşması Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Malatya'da 10 Nisan 2025'te meydana gelen olayda, evinde başından silahla vurulan 23 yaşındaki Beste Kızılay, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede kurtarılamamış, karnındaki bebek Kızılay'ın ise oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olayla ilgili tutuklu sanık Alican Kızılay 'eşe karşı kasten öldürme' suçlamasıyla, babası Dursun Kızılay, annesi Gülay Kızılay ile aileye mensup A.K. ve F.K. ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya çelik yelek ile getirilen tutuklu sanık Alican Kızılay, savunmasında olayın kazara meydana geldiğini öne sürerek, "Eşimle balkonda oturuyorduk. Silahı masaya koyarken ateş aldı. Şarjörü çıkarmıştım, namluda mermi olup olmadığını bilmiyordum" dedi. O gün alkol aldığını söyleyen Kızılay, doldur-boşalt yapıp yapmadığını hatırlamadığını savundu.

Suç delillerini gizlemekle yargılanan baba Dursun Kızılay, olay anında salonda televizyon izlediğini söyleyerek, "Gelinimin silahla vurulduğunu hastanede öğrendim" dedi. Anne Gülay Kızılay da oğlunun feryadıyla balkona çıktığını, gelinin yüzünde kan gördüğünü ancak ne olduğunu bilmediğini ifade etti. Suça sürüklenen çocuk A.K. ise "Yengemi sedyeyle götürürlerken panikle yerdeki silahı alıp dolaba koydum" diyerek ifadesini verdi.

Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan, damadı ve aile bireylerinden şikayetçi olduğunu dile getirerek, kızının mermere düşerek yaralandığı yönünde kendilerine yanlış bilgi verildiğini söyledi. Anne Gülay Özhan da benzer şekilde, olay öğrenilene kadar aile tarafından yanıltıldığını belirterek tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Tanık polis memuru Sinan Y. ise olay yerine girdiklerinde tabancanın bulunmadığını, şarjörün sandalyede olduğunu, yerde kan birikintisi ve duvarda kan sıçramaları bulunduğunu anlattı. Sinan Y. boş kovanı bulamadıklarını, sıcak sobaya atılmış olabileceği ihtimaliyle sobayı boşaltıp kontrol ettiklerini ancak yine de bulamadıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün davaya katılma talebini kabul ederken, Malatya Barosu'nun talebini reddetti. Tanıklar Durmuş Kızılay ve Burcu Ekici'nin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi. Ayrıca olay sonrası 112'ye yapılan ihbar görüşmesinin ses kaydı ve ilgili evrakların mahkemeye gönderilmesi istenerek, duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - MALATYA