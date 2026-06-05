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Eşekten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Eşekten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bahçesine gitmek için eşeğe binen 83 yaşındaki Hüseyin Çalışkan, eşekten düşerek hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde eşekten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Hekimhan ilçesine bağlı Basak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bahçesinde çalışmak üzere eşeğiyle bölgeye giden 83 yaşındaki Hüseyin Çalışkan'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu merak ederek arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda yaşlı adam bahçeye giden güzergah üzerindeki yol kenarında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hüseyin Çalışkan'ın Basak Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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