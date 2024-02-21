Malatya'da enkaz döküm sahasında hırsızlık yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde enkaz döküm sahasında hırsızlık yapan 2 zanlı polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere, bölgede bulunan enkaz döküm sahasında şüpheli bir aracın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri A.K. ve S.Ç.'yi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda yaklaşık 700 kilogram ağırlığında hurda demir ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA