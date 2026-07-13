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Malatya'da müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Malatya'da müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir evde ekmek pişirilirken sıçrayan alevler müstakil evi kullanılamaz hale getirdi. Yangında can kaybı yaşanmazken ev büyük hasar gördü.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 09.00 sıralarında Hekimhan ilçesi Karadere Mahallesi'nde bir evde çıktı. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Dalkılıç'a ait müstakil evde ekmek pişirildiği sırada sıçrayan alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evde büyük oranda zarar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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