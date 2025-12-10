Drift yapan sürücü kameralara yakalandı

Malatya'da caddede drift atan sürücüye idari para cezası kesilirken araç 60 gün trafikten men edildi.

Malatya'da 5 Aralık sabahı kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde drift atan bir araç Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına takıldı. Sanal trafik devriyesi kapsamında görüntüleri inceleyen ekipler aracın sürücüsünün M.A. olduğunu tespit etti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla sürücü ve araç kısa sürede yakalandı. Sürücüye drift nedeniyle idari para cezası uygulanırken araç da 60 gün trafikten men edildi. - MALATYA