Malatya'da Dönercide Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir dönercide meydana gelen bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da bir dönercide iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir dönerci dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu Ç.Y. ile E.A. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet bıçak ele geçirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
