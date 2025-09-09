Haberler

Malatya'da Direksiyon Hakimiyetinin Kaybedilmesi Sonucu Kaza

Malatya'da Direksiyon Hakimiyetinin Kaybedilmesi Sonucu Kaza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil drenaj kanalına düştü. Olayda 1 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil drenaj kanalına düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya -Sivas karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hekimhan'dan Malatya istikametine seyir halinde olan A.N. (28) idaresindeki 34 SJ 4959 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki drenaj kanalına girdi. Araç, kanalın bitişiğindeki yamaçta bulunan ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Polis memurunun çarptığı taksinin şoförü dişli çıktı

Polis memurunun çarptığı taksinin şoförü dişli çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antrenörlüğe geri dönüyor! Zinedine Zidane imzayı attı

Antrenörlüğe geri dönüyor! Zinedine Zidane imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.