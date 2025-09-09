Malatya'da Direksiyon Hakimiyetinin Kaybedilmesi Sonucu Kaza

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil drenaj kanalına düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya -Sivas karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hekimhan'dan Malatya istikametine seyir halinde olan A.N. (28) idaresindeki 34 SJ 4959 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki drenaj kanalına girdi. Araç, kanalın bitişiğindeki yamaçta bulunan ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA