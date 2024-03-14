Malatya'da depremde ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında prefabrik lokanta zarar gördü

Malatya'da depremde ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı sırasında prefabrik yapıda hizmet veren lokanta da zarar gördü.

6 Şubat depremlerinde Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımları sürerken, Zafer Mahallesi İtfaiye Kavşağında bulunan bir binanın da bugün kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım sürerken yan kısımda bulunan prefabrik bir lokantada zarar gördü. Lokanta büyük hasar alırken, şans eseri kimse yaralanmadı.

Yıkım çalışmaları devam ederken, sağlam olan işyerinde oluşan hasar nedeniyle inceleme başlatıldı. - MALATYA