Malatya'da Depo Soygunu: 300 Bin TL Değerinde Malzeme Çalındı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir depoda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan inşaat malzemesi çalan 3 zanlı izlenen 20 saatlik kamera görüntüleri sonrasında yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Battalgazi ilçesi Çirikpınar Mahallesi Kardelen sokakta bulunan A.Y.'ye ait bir depoda piyasa değeri yaklaşık üç yüz bin TL olan 650 adet musluk, 60 adet klozet, 80 adet su saati, 8 adet yangın vanası, 200 adet su süzgeci, 50 adet fıskiye takımı ve 400 adet lavabo bataryası çalındı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri izlenen 20 saatlik kamera görüntüleri sonrasında zanlıların kimliklerini belirlerken, B.A. (25), D.K. (27) ile M.T.Ö. (23) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Çalındıktan sonra satılan malzemeler ekipler tarafından bulunarak sahibine teslim edildiği olayda 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA