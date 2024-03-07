Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Depo Soygunu: 300 Bin TL Değerinde Malzeme Çalındı

Güncelleme:

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir depoda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan inşaat malzemesi çalan 3 zanlı izlenen 20 saatlik kamera görüntüleri sonrasında yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir depoda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan inşaat malzemesi çalan 3 zanlı izlenen 20 saatlik kamera görüntüleri sonrasında yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Battalgazi ilçesi Çirikpınar Mahallesi Kardelen sokakta bulunan A.Y.'ye ait bir depoda piyasa değeri yaklaşık üç yüz bin TL olan 650 adet musluk, 60 adet klozet, 80 adet su saati, 8 adet yangın vanası, 200 adet su süzgeci, 50 adet fıskiye takımı ve 400 adet lavabo bataryası çalındı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri izlenen 20 saatlik kamera görüntüleri sonrasında zanlıların kimliklerini belirlerken, B.A. (25), D.K. (27) ile M.T.Ö. (23) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Çalındıktan sonra satılan malzemeler ekipler tarafından bulunarak sahibine teslim edildiği olayda 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Ordu adayı Sezer Yetgin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ordu belediye başkan adayı kim? Galip Atar kimdir? AK Parti İzmir- Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar kaç yaşında, nereli? Galip Atar kimdir? AK Parti İzmir- Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar kaç yaşında, nereli? İsmail Çiftçioğlu kimdir? AK Parti İzmir- Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu kaç yaşında, nereli? Eyüp Kaykaç kimdir? AK Parti Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç kaç yaşında, nereli? Mehmet Sadık Tunç kimdir? AK Parti İzmir- Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç kaç yaşında, nereli? Gümüş Saime Bucaklıoğlu kimdir? AK Parti İzmir- Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu kaç yaşında, nereli? Arif Demirkan kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan kaç yaşında, nereli? Cevdet Çayır kimdir? AK Parti İzmir- Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli? Esat Tanık kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık kaç yaşında, nereli? TRENDYOL SÜPER LİG'de fikstür belli oldu mu? Bugün hangi maçlar var? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? Hangi gün, saat kaçta? Taner Acar kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar kaç yaşında, nereli? Sadık Doğruer kimdir? AK Parti İzmir- Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer kaç yaşında, nereli? Levent Çağlancı kimdir? MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı kaç yaşında, nereli? Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title