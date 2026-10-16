Haberler

Malatya'da DEAŞ sanığı Burtakuçin, Bingöl'de karakola saldırı iddiasıyla yargılanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da DEAŞ sanığı Burtakuçin, Bingöl'de karakola saldırı iddiasıyla yargılanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİT ve Emniyet'in 26 Aralık 2025'teki operasyonuyla yakalanan Burtakuçin'in DEAŞ davası Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. İddianamede, sanığın yılbaşında eylem hazırlığında olduğu ve yurt dışına çıkamazsa Bingöl'de polis karakoluna saldırı planladığı öne sürülüyor.

Malatya'da DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında yakalanarak tutuklanan İbrahim Burtakuçin'in yargılanmasına devam ediliyor.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin 26 Aralık 2025'te gerçekleştirdiği ortak operasyonla yakalanan 30 yaşındaki İbrahim Burtakuçin hakkında hazırlanan iddianamede, yılbaşı döneminde eylem hazırlığında bulunduğu ve yurt dışına çıkamaması halinde Bingöl'de bir polis karakoluna saldırı düzenlemeyi planladığı iddiasına yer verildi. Sanığın dijital materyallerinde örgütsel içeriklerin bulunduğu da belirtildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan İbrahim Burtakuçin, mahkemede üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho Arda'ya pembe forma giydirdi! Gurmeler anında anladı

Tek o giydi! Gerçek gurmeler hemen anladı

Dursun Özbek, taraftarın ateş püskürdüğü yıldız oyuncusuna sahip çıktı: Hiçbir yere gidemez

Taraftarın ateş püskürdüğü yıldızına sahip çıktı: Hiçbir yere gidemez
İstanbul’da FETÖ operasyonu! Aralarında aktif kamu görevlisi de var: 19 gözaltı

Terör örgütüne operasyon! Aktif kamu görevlisi de aralarında
Jhon Duran'ın yıldızlaştığı gecede Benfica 4 golle galip

Fener'in eski yıldızı golleriyle yıldızlaştı, tüm stat adını haykırdı
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama

Fon soruşturması sürerken, Hazine Bakanlığında dikkat çeken atama
Sinem Dedetaş'tan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı

Sinem Dedetaş'tan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Balıkesir'de sağanak felaketi! Köprü çöktü, ulaşım durduruldu

Sağanak vuran şehirde korkulan oldu! Köprü çöktü, ulaşım durduruldu