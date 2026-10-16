Malatya'da DEAŞ sanığı Burtakuçin, Bingöl'de karakola saldırı iddiasıyla yargılanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Malatya'da DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında yakalanarak tutuklanan İbrahim Burtakuçin'in yargılanmasına devam ediliyor.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin 26 Aralık 2025'te gerçekleştirdiği ortak operasyonla yakalanan 30 yaşındaki İbrahim Burtakuçin hakkında hazırlanan iddianamede, yılbaşı döneminde eylem hazırlığında bulunduğu ve yurt dışına çıkamaması halinde Bingöl'de bir polis karakoluna saldırı düzenlemeyi planladığı iddiasına yer verildi. Sanığın dijital materyallerinde örgütsel içeriklerin bulunduğu da belirtildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan İbrahim Burtakuçin, mahkemede üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı