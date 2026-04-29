Malatya'da çekici refüje çıktı, trafik kilitlendi

Malatya'da çekicinin kontrolden çıkarak refüje çıktığı kazada şans eseri yaralanan olmazken trafikte aksama yaşandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Turgut Temelli Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 23 ADM 081 plakalı Scania marka çekici, aynı yönde ilerleyen bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken çevre yolunda trafik bir süreliğine kilitlendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çekicinin kaldırılması için çalışma başlattı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı