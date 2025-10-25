Haberler

Malatya'da Camide Şüpheli Çanta Paniği

Malatya'da Camide Şüpheli Çanta Paniği
Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir caminin tuvaletinde bulunan içerisinde benzin, biber gazı ve adres notu bulunan şüpheli çanta paniğe yol açtı. İmamın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve çanta incelendi.

Malatya'da bir caminin tuvaletinde içerisinde benzin, biber gazı ve adres bulunan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kernek Karagözlüler Camii'nin tuvalet bölümünde siyah bir sırt çantasını fark eden cami imamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede çanta içerisinde 1,5 litrelik pet şişe içerisinde benzin, bir adet biber gazı ve bir adres notu bulundu.

Bulunan malzemeler incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

