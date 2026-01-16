Haberler

Darende'de camide korkutan yangın

Darende'de camide korkutan yangın
Güncelleme:
Malatya'nın Darende ilçesinde bir caminin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bacadan çıktığı düşünülen yangın, vatandaşların ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, camide maddi hasar oluştu.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir caminin çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Darende ilçesine bağlı Şuğul Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan caminin çatı bölümünde bacadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, camide maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Haberler.com
