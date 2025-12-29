Haberler

Malatya'da cami tuvaletinde baygın bulunan genç hastaneye kaldırıldı

Malatya'da cami tuvaletinde baygın bulunan genç hastaneye kaldırıldı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir caminin tuvaletinde baygın halde bulunan 25 yaşındaki D.Ç., hastaneye kaldırıldı. Genç, hayati tehlike altında.

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. iddiaya göre, bölgede bulunan bir şantiyede çalışan işçiler, gittikleri caminin tuvaletinde 25 yaşındaki D.Ç.'yi bilinci kapalı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.Ç. daha sonra Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

