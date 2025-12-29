Malatya'da cami tuvaletinde baygın bulunan genç hastaneye kaldırıldı

Malatya'da bir caminin tuvaletinde baygın halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. iddiaya göre, bölgede bulunan bir şantiyede çalışan işçiler, gittikleri caminin tuvaletinde 25 yaşındaki D.Ç.'yi bilinci kapalı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.Ç. daha sonra Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA