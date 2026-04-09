Çakmakla oyun evi yaktı

Malatya'da bir apartman dairesinde çakmakla oyun sırasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir apartmanın 2. katında çakmakla oynandığı sırada halının tutuşması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

