Malatya'da husumetlilerin bıçaklı kavgasında: 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Malatya'da husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayda kullanılan bıçaklar ele geçirildi, inceleme başlatıldı.

Malatya'da husumetli iki aile üyeleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, husumetli oldukları belirtilen F.Ç. ve A.Ç. ile H.C. arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.Ç. ile A.Ç.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgada kullanılan suç aletleri ele geçirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
