İki grubun kavgasında kan aktı
Malatya'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada bıçaklar da çekilince kan aktı. 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
- Yaralılardan M.B.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.
- Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı ve soruşturma açıldı.
Olay, Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Levent Yerli Sokak'ta iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada M.M.A. ile M.B., aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, zanlılar kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavilerine devam edilen yaralılardan M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ederken; soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı