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Malatya'da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

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Malatya'da iki grup arasında 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Yeşilyurt Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi.

Malatya'da, iki grup arasında "laf atma" meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Yeşilyurt Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde iki grup arasında "bayanlara laf atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.Ç. ile D.Ş. vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üç kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilyurt Malatya Yakınca Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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